L’improbable galère de Philippe, déclaré mort alors qu’il est toujours en vie: «À cause de ça, je ne perçois plus ma retraite!»

Philippe Deneuville a reçu un courrier lui apprenant… son décès. Le vendredi 3 février, Philippe et sa femme Brigitte, qui habitent Houdain, vont relever leur courrier. L’Assurance maladie leur a envoyé une lettre, qui commence par ces trois mots : « Perte d’un proche. » S’ensuit cette phrase, terrible à lire pour les époux : « Nous venons d’apprendre le décès de Philippe Deneuville. » Les sexagénaires pensent un temps à une blague, leurs enfants sont farceurs. Mais ça n’en est pas une.

de videos

Il témoigne longuement auprès de nos confrères de la Voix du Nord : « À cause de ça, je ne perçois plus ma rente d’accident du travail et ma retraite. Ma carte Vitale est bloquée ; les intermédiaires médicaux, comme les pharmaciens, n’ont pas été payés pour leurs services ». S’ensuit un flot de paperasse administrative a remplir pour prouver le contraire…