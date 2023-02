14 tués sur les routes du Brabant wallon en 2022, soit le niveau le plus bas jamais atteint

Ce mercredi, l’institut Vias a publié son dernier baromètre de la sécurité routière. De manière générale, le nombre de tués sur les routes a connu une hausse de 8% en comparaison avec 2021 (521 tués contre 484). Si la Wallonie a quant à elle connu une hausse de 22 % (culminant à 229 tués) en un an, la province du Brabant wallon ne suit pas la tendance.

14 personnes ont perdu la vie sur les routes du Brabant wallon en 2022, soit le chiffre le plus bas jamais enregistré. En 2021, on avait recensé 15 tués, mais de nombreuses restrictions étaient alors en vigueur à cause de la crise sanitaire. La plupart des personnes décédées l’ont été dans un accident avec une voiture (9 tués) ou un camion (3 tués).