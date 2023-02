Jan Vertonghen: «Est-ce que je peux être le Chiellini des Diables? On verra les choix du sélectionneur en mars»

Battu lors de la manche aller en Bulgarie (1-0), Anderlecht aura l’obligation de s’imposer s’il veut poursuivre son aventure européenne en Conference League. « C’est notre objectif », avance Brian Riemer qui ne demandera pas à ses hommes de se lancer à corps perdu pour marquer le plus rapidement possible. « Je m’attends à avoir le contrôle de la rencontre mais on ne devra pas se ruer devant. Le match ne sera pas fini à la mi-temps. Il va durer au moins 95 minutes. D’autant que notre mission n’est pas aussi difficile que par le passé. Il n’y a plus la règle du but à l’extérieur et cela change beaucoup de choses. »

Le coach danois devra gérer deux autres éléments importants face aux Bulgares : leur capacité de se projeter vite vers l’avant et l’absence d’Amir Murillo, suspendu. « On sait qu’ils sont bons en contre-attaque », reconnaît Riemer. « On a pu s’entraîner à cela dimanche à Courtrai. Il faudra respecter les qualités de Ludogorets. Et concernant l’absence de Murillo, on n’a pas beaucoup d’options en défense. Il faut trancher une question tactique et voir quels sont les meilleurs profils à utiliser en défense. »