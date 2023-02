Une bourse aux vêtements pour les futurs policiers à l’académie de Jurbise

Lire aussi 50 policiers seront formés aux violences sexuelles à l’académie de police de Namur

Problème de stock

« Il manque 5.800 policiers en Belgique et quand des nouveaux s’engagent, certains reçoivent leur pull (d’uniforme, NDLR), d’autres non. On avance des « erreurs humaines » pour expliquer ce défaut d’équipement, « mais il semble plutôt qu’il s’agisse d’un problème de stock », abonde Michael Labiouse, délégué permanent pour le Brabant wallon et Namur.