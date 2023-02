Les bulles gastronomiques Hémisphère vont s’installer à Overijse

C’est reparti pour un tour ! Après Rixensart et Waterloo, le concept de bulles gastronomiques Hémisphère annonce une quatrième édition à partir du 6 avril. C’est dans le magnifique domaine du château d’Huldenberg à Overijse, à la croisée des deux Brabants, que sortiront du sol les bulles caractéristiques de l’événement. Mais cette fois-ci, le concept change quelque peu. Une édition « Bohemian Chic » entraînera les curieux à vivre un moment hors du temps et tout à fait unique, sous fond de spectacle culinaire, mais pas seulement…

Sans pour autant passer à côté d’une belle découverte dans les assiettes, c’est un véritable voyage des cinq sens qui sera proposé. Pendant presque deux mois, Hémisphère profitera du cadre enchanteur du domaine d’Huldenberg et de son étang bucolique (sur lequel une bulle sera d’ailleurs installée), et laissera libre court à son imagination pour faire vivre une expérience culinaire, mais aussi visuelle. Pour cette édition un peu spéciale, un thème a d’ailleurs été retenu : Bohemian Chic. Un thème qui transportera les participants dans un univers floral et printanier, dans les bulles bien évidemment et tout au long de la soirée. Un voyage en mode « live-show » qui commencera dès l’entrée grâce à un impressionnant jeu de lumières. Se succéderont ensuite intermittents du spectacle et artistes qui assureront le show en dehors et à l’intérieur des bulles, pour surprendre tout au long de l’expérience.