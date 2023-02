Les réfugiés ukrainiens quittent le domaine de Chevetogne pour s’installer dans l’ancien monastère d’Ermeton-sur-Biert

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les dernières sœurs Bénédictines ont quitté le monastère d’Ermeton-sur-Biert il y a 3 ans et depuis il a été vendu à un particulier. Le domaine est immense. Il est niché dans un parc de 8 hectares et comprend un château du 14e siècle, une église, un donjon, une chapelle datant de 1632 et une serre.

On y trouve également plusieurs dépendances, dont une ancienne ferme entièrement rénovée en centre d’accueil et qui servait, à l’époque des religieuses, de gîte aux personnes désireuses de venir y passer quelques jours. Une quarantaine de chambres y avaient d’ailleurs été installées. C’est là que seront logés provisoirement les réfugiés ukrainiens.