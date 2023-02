La Plateforme citoyenne, le Samusocial et la Croix-Rouge accueillent en urgence 140 exilés à Anderlecht

La Plateforme citoyenne, le Samusocial et la Croix-Rouge ouvrent en urgence mercredi un centre de 140 places à Anderlecht pour accueillir les exilés qui, depuis une semaine ou plusieurs mois selon les cas, vivent dehors aux abords du Petit Château dans un camp de tentes improvisé, ont annoncé les organisations dans un communiqué commun.

Tandis que les autorités molenbeekoises et la Région bruxelloise, avec l’appui de la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Nicole De Moor, ont annoncé lundi chercher une solution urgente, les trois associations ont mis en œuvre un accueil graduel, sur trois jours, pour « permettre à ces personnes de dormir au chaud et dans des conditions dignes ».