Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avec « seulement » 49 prises en charge par les équipes de la Croix-Rouge, on peut dire que le carnaval de Binche s’est très bien déroulé sur le plan de la sécurité médicale.

Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge. - L.B.

« Sur ce chiffre, seules quelques personnes ont dû être conduites à l’hôpital et ce, pour y subir des examens complémentaires. Et aucun cas n’était sérieux » retrace Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge. « Plusieurs entorses, une crise d’épilepsie, des personnes qui font un malaise parce qu’elles n’ont pas mangé et qu’elles restent debout trop longtemps et plus tard dans la journée et la soirée, les effets pervers de l’alcool ».