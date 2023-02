Scène choc dans les transports en commun: une jeune fille de 13 ans frappée par une adulte, «je vais t’arracher tes putains de cheveux» (vidéo)

Une écolière de 13 ans prenait le bus avec smartphone pour écouter de la musique. Elle ne s’attendait pas à une réaction si virulente de la part d’autres passagers. Plus précisément, d’une passagère âgée d’une vingtaine d’années.

Une plainte a été déposée auprès des autorités. « La suspecte a agressé l’enfant, et c’est à ce moment-là que le chauffeur du bus est monté et a ordonné à la victime de quitter le bus. Une enquête est en cours pour identifier le suspect ».

La compagnie de bus est outrée de ce qui s’est passé. « C’était un incident vraiment inacceptable. La sécurité est notre priorité absolue et nous condamnons toute forme de violence et d’abus sur notre réseau. Nous parlons à l’opérateur, RATP Dev Transit London, de ce qui s’est passé et nous travaillerons avec la Metropolitan Police pour identifier l’auteur de l’incident. »