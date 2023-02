Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À seulement 25 ans, cette jeune lasnoise a été choisie par le président du MR pour siéger au conseil d’administration du circuit de Spa-Francorchamps. Un aboutissement pour Victoire, qui œuvre depuis ses débuts pour revendiquer la crédibilité des femmes dans l’automobile.

de videos

« Ça me fait vraiment plaisir que des personnes du milieu politique voient en moi un certain potentiel et m’offrent cette visibilité », explique la pilote. « Victoire n’est pas une politique, mais c’est intéressant de féminiser le conseil et d’y mettre une pilote, qui a une expérience », précise Georges-Louis Bouchez sur ce choix assez inédit.