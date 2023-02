Bientôt 9 nouveaux distributeurs Batopin en province de Namur, l’Entre-Sambre et Meuse oubliée

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avec l’utilisation de plus en plus fréquente du paiement électronique, les banques ferment petit à petit les distributeurs d’argent. Pour éviter leur disparition totale, Batopin (réunissant les quatre grandes banques belges) prévoit d’ouvrir 2.240 points Cash d’ici 2024. Le nouveau réseau doit normalement tenir compte des environnements de vie et de travail, des modes de déplacements et des lieux où la population utilise réellement de l’argent liquide.

Les premiers Bancontact de Batopin ont été installés cet été. Leur caractéristique ? Ils sont neutres, plutôt habillés de noir et simplement floqués « Bancontact », sans autre référence à un nom de banque ou même à Batopin. Neuf nouveaux points de distribution vont quant à eux ouvrir dans le courant de l’année.