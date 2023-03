Le supermarché des métiers de retour: plus de 130 stands à la 28e édition du salon SIEP Namur qui se tiendra les 10 et 11 mars prochains

Si le salon s’adresse principalement aux étudiants, il permet aussi à d’autres de se réorienter. Ainsi, aux côtés des espaces dédiés à l’enseignement supérieur et secondaire, le salon 2023 proposera un espace Emploi/Formation riche de 35 exposants parmi lesquels de nombreux employeurs. Des profils très variés sont recherchés dans les secteurs de la santé, des télécommunications, du contrôle aérien, de la fonction publique, des métiers de l’eau, des fonctions administratives et juridiques auprès des notaires, à la police, à la Défense…

Le salon SIEP sera de retour à Namur Expo ces 10 et 11 mars. L’événement qui attire plusieurs milliers de personnes est devenu un incontournable pour aider les jeunes à s’orienter dans leurs futurs études et métiers.

Au fil de plus de 130 stands, les visiteurs retrouveront les autres espaces habituels avec de nombreux nouveaux exposants.

Des démonstrations

À travers des animations et des conférences, cette 28ème édition mettra le focus sur les transitions qui s’opèrent dans le monde du travail et des études : « Le monde change, les études et les métiers aussi ! »