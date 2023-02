Une professeure tuée dans une école en France: une minute de silence observée ce jeudi et une enquête ouverte pour «assassinat»

« Il s’est approché d’elle et lui a planté un grand couteau dans la poitrine, sans rien dire », a raconté à l’AFP Inès, 16 ans, qui se trouvait dans la classe de seconde du collège-lycée privé catholique Saint-Thomas d’Aquin au moment des faits, survenus en milieu de matinée.

« On ne savait pas comment réagir, il y a un élève qui a ouvert la porte et on est tous partis. Moi je me suis enfuie, je suis sortie de l’établissement et le père d’une copine est venue me récupérer, je ne me sentais pas en sécurité dans le lycée », a-t-elle ajouté, assurant qu’il « n’y avait jamais eu de problème entre » l’auteur de l’agression « et la professeure en classe ».