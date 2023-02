«Le sang des Murdaugh, scandale en Caroline du Sud»: plongez dans les meurtres qui affligent la famille Murdaugh sur Netflix

Arnaques à l’assurance, évasion fiscale, trafic de drogue, meurtres en série… Alors que le procès d’Alex Murdaugh s’est ouvert fin janvier aux États-Unis, l’affaire fait couler beaucoup d’encre… et de sang ! La série documentaire en trois parties rebondit sur cette actualité pour revenir dans un premier temps sur l’histoire de cette très célèbre et influente famille. Alex Murdaugh était un puissant avocat en contentieux civil bien connu dans tout l’Etat. Son père, son grand-père et son arrière-grand-père ont officié en tant que procureurs d’Etat qui, comme Alex, détenaient une tonne de pouvoir auprès des autorités locales. Mais voilà que depuis une dizaine d’années, une série de crimes semblent tous impliquer un membre de cette famille, le patriarche, Alex Murdaugh.

La série revient notamment sur la mort de Mallory Beach, une adolescente tuée lors d’un accident de bateau en 2019. Deux ans plus tard, Paul Murdaugh, le pilote supposé de l’embarcation, et sa mère, Maggie, sont à leur tour retrouvés sauvagement assassinés. Enrichi du récit des personnes qui étaient sur le bateau cette nuit-là et dont beaucoup n’avaient encore jamais parlé, ce documentaire de Netflix passionne. On dénombre aujourd’hui une centaine d’accusations criminelles à l’encontre d’Alex Murdaugh, accusé d’avoir notamment orchestré le double homicide de son fils Paul et de sa femme, ainsi que d’avoir mis en scène sa propre mort.