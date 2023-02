Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nicolas Impellezzeri aime le mouvement. Le trentenaire était un globe-trotter. « Après mes études, j’ai décidé d’aller vivre six mois à Malte pour apprendre l’anglais. Six mois se sont transformés en dix années de vie autour du monde : Malte, Budapest (Hongrie), Kaunas (Lituanie), Bratislava (Slovaquie), Phuket (Thaïlande), Play Del Carmen (Mexique), Hurgada (Égypte), Kemer (Turquie), l’île Maurice et l’Île de la Réunion. À tout cela, il faut ajouter différentes destinations où le Luxembourgeois s’est installé pour moins d’un mois avant de poser ses valises. « J’ai décidé de me poser en Ukraine. C’était l’endroit où je vivais principalement lors des cinq dernières années. »