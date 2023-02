Luxembourg : DG Group offre un jour de congé supplémentaire à ses employés pour le « Oui mais… »

Il y a maintenant un an, David Gavroy, CEO de DG Group, annonce vouloir organiser le temps de travail différemment. Afin de permettre à chacun de se réaliser en tant qu’individu, le patron de 5 entreprises propose de libérer les horaires de ses équipes. Le bilan dressé est extrêmement positif, en terme de qualité de vie des salariés, d’efficacité et de résultats. « Sans parler du faible turn over et des effets positifs sur l’esprit d’équipe », précise David Gavroy.

Mais le groupe ne s’arrête pas là. Les employés de NOOSPHERE Brand Strategy, Hello Deco, Yellow, Z6 Consulting et Comodo Construction se voient offrir un jour de congé supplémentaire. L’heureux élu : le 8 mai.