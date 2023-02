Lidl interdit à Lisa d’acheter ce qu’elle veut dans son magasin: «J’ai dit que j’allais aller chez Aldi»

Chaque semaine, Lisa se rend dans ce supermarché pour acheter des fruits et légumes. Elle qui fait très attention à son alimentation prépare des shots de vitamines qu’elle prend tous les jours. Mais elle n’en prépare pas que pour elle. C’est pour son entreprise qu’elle les fabrique. Depuis le Covid, elle s’est lancée dans la production de jus de fruits. Et pour cela, elle a besoin de matière première !

Et le concombre en fait partie, malheureusement pour elle. En effet, le Lidl rationne les fruits et légumes en raison de la pénurie de produits frais due au mauvais temps et aux problèmes de transport.