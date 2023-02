Le duo louviérois Fusion explose les scores dans The Dancer et se donne rendez-vous en finale: «On va tout donner!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lui est un ancien électricien, qui à 24 ans a décidé de changer de vie et se lance dans sa passion, la danse. Elle devient son élève. Le couple se forme sur scène et en privé. Ils se lancent ensemble dans la compétition en 2015 et, depuis, les représentations s’enchaînent.

Pilou et Salena ont fait sensation dès leur première apparition dans l’émission, propulsés directement en demi-finale comme coup de cœur de leur coach Agustin Galiana. Et le duo, danseur et acrobate, continue d’émerveiller, semaine après semaine.

Lors des premières demi-finales, ils ont relevé avec brio leur défi, l’amour, offrant une performance intime, douce, sensuelle. Leur score : 98,4%, le plus haut de la soirée. Exploit qu’ils ont renouvelé ce mardi, avec 96,8%.