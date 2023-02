Guerre en Ukraine: après un an de guerre, 95% des Ukrainiens confiants dans la victoire

Parallèlement, 97 % des Ukrainiens interrogés disent avoir confiance en leur armée (contre 65 % en 2019) et 90 % en leur président, Volodymyr Zelensky (36 % en janvier 2022), selon ce sondage.

Alors que 17 % de la population a indiqué avoir perdu un proche tué dans la guerre, plus de la moitié (58 %) a jugé « impossible » le rétablissement des relations amicales avec les Russes et les Bélarusses, dont le pays est un allié de Moscou. Pour 22 %, un tel rétablissement est envisageable « dans 20 à 30 ans » et pour 11 %, « dans 10 à 15 ans ».