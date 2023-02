La Galerie du centre à Bruxelles toujours inaccessible après l’évacuation du cinéma Aventure

Le cinéma Aventure et la galerie du centre à Bruxelles étaient toujours inaccessibles mercredi. La veille, le cinéma et les habitations situées au-dessus avaient dû être évacués. Certaines personnes s’étaient plaintes d’irritations des yeux, de difficultés respiratoires et d’une odeur insupportable. Une centaine de personnes avaient été évacuées, dont l’une avait dû être hospitalisée.

Un périmètre de sécurité a été déployé et des experts de Bruxelles Environnement se sont rendus sur les lieux. Selon l’administration régionale, l’hypothèse du bar à ongles n’est qu’une piste et il n’est pas certain qu’il s’agisse de la source du problème. La cause n’a donc pas encore été trouvée.