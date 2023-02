La chaîne française Pokawa s’implante à Charleroi: elle proposera ses pokés made in Hawaï au centre commercial Ville 2

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Charleroi est une ville en devenir. Quand le train passe, il faut savoir saisir l’occasion... » Et le Bruxellois Medhi Drine sait de quoi il parle, lui, qui a trouvé au Pays Noir, un terreau fertile pour développer ses projets. Le Black and White burger de la place Buisset, c’est lui. Derrière Pokawa, qui ouvrira vendredi à Ville 2, on retrouve le même franchisé multimarque.