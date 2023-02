«Cette semaine, j’avais…»: ce à quoi Florian, le maître des «12 Coups de midi» a renoncé pour participer au jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1

Florian, lui, est étudiant en histoire. Et pour continuer l’aventure, le jeune homme a dû faire un choix : « Cette semaine, j’avais des examens, mais je préfère rester ici avec vous », a-t-il confié à l’animateur. Et de préciser qu’il ne s’agissait pas d’un examen lié à ses études, mais bien d’un examen lié à son job de guide dans un musée : « J’avais une visite avec des aveugles et malvoyants. On a appris en cours comment décrire un tableau pour fabriquer des supports pour que ce soit interactif et inclusif. On veut ouvrir la culture à tout le monde. » Pas d’inquiétude, Florian pourra passer son examen, plus tard.