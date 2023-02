Voici quand vous avez le plus de risques de vous faire agresser et voler en rue, à Charleroi: «La société est de plus en plus violente...»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Que ce soit auprès de la police locale ou du parquet de Charleroi, on apprend presque quotidiennement qu’une ou plusieurs nouvelles agressions se sont produites dans les rues de Charleroi. Un phénomène difficile à cerner et à maîtriser, tant il se déplace rapidement de quartier en quartier, mais surtout très désagréable pour les victimes, qui finissent dépouillées d’une partie de leurs biens et choquées, si ce n’est à l’hôpital.

En public, en fin de journée

S’ils sont commis en rue, ces vols et agressions sont bien souvent réalisés devant témoins. « Le moment où on est le plus susceptible de se faire voler ou agresser en rue, c’est du lundi au samedi, entre 16 et 17 heures », révèle David Quinaux, le porte-parole de la police de Charleroi.