Nationale 1 - Le RFB croise les doigts pour Itrak, sorti sur blessure à Winkel: «Nous attendons le verdict»

Battus à Winkel, dans les circonstances que l’on sait, Les Francs Borains se sont remis au travail en vue du déplacement, peu évident, à Knokke. « Nous attendons des nouvelles de l’échographie passée par Itrak, blessé au niveau des adducteurs », commente Arnauld Mercier, l’entraîneur. « Sa sortie a fragilisé notre équilibre à Winkel, mais nous n’avons pas non plus fait ce qu’il fallait, en termes de concentration, d’humilité et de détermination ». Dans le sens inverse, Diallo rentre de suspension et remplacera le médian croate à la Côte. « C’est rageant, mais nous ne devons pas tout jeter : focus sur Knokke puis Tirlemont ».