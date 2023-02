Hein Vanhaezebrouck reste confiant pour la qualification de La Gantoise en Conference League: «Mes joueurs ont de la qualité, mais ils la montrent parfois trop peu»

Les préventes ne tournent pas à plein régime. « J’ai entendu dire que 9 000 billets sont quand même partis et je suis fier de ces supporters. J’espère que j’arriverai encore à convaincre un grand nombre d’entre eux de venir au stade. Après tout, nous sommes dans une situation difficile. Nous voulons jouer l’Europe chaque année et la Conference League n’est peut-être pas la coupe la plus huppée des trois coupes, mais pendant un bout de temps, La Gantoise n’a pas été régulièrement sur la scène européenne. Dans cette optique, j’en appelle une fois de plus aux supporters pour que nous puissions bénéficier de leur indispensable soutien. »

« L’envie d’aller en huitièmes de finale est énorme. Et qui sait, peut-être qu’un autre tour suivra, une fois que nous récupérerons les joueurs blessés. Cela se présente bien puisque leur état s’améliore progressivement. Alessio Castro-Montes s’est entraîné légèrement. Joseph Okumu était également présent, mais il passera un autre scanner dans la soirée. Andrew Hjulsjager est resté à l’intérieur et n’est donc définitivement pas sélectionnable. Les autres sont encore en phase de rééducation et ne peuvent pas non plus être alignés. Je compte donc sur la sélection de dimanche dernier (victoire 2-0 contre OHL, ndlr), complétée par six jeunes. Ne serait-ce que pour donner l’impression à l’Europe du football que La Gantoise a aussi tout un tas de joueurs à sa disposition », a ironisé Vanhaezebrouck.