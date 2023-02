P1 | Alain Colomberotto: «Je suis très reconnaissant envers Ougrée pour toutes ces belles années»

André Jamers, futur T1 d’Ougrée, a beaucoup appris au côté d’Alain Colomberotto « C’est une expérience à vivre très agréable et très enrichissante, évidemment il y a deux personnes au départ qui se connaissent et s’apprécient beaucoup donc c’est plus facile que de partir dans l’inconnu ».

Pour remplacer Alain Colomberotto, le choix s’est, naturellement, porté sur André Jamers. Dans cette tâche, l’intéressé sera accompagné d’un adjoint. « Ce n’est pas quelque chose de perturbant de ne plus avoir quelqu’un à mes côtés mais en principe, je ne devrais pas être seul. J’attends la réponse de Larbi Bekkar qui devrait être mon adjoint. J’ai toujours été à l’écoute donc je ne veux pas un adjoint qui dépose des cônes, je veux un adjoint qui s’implique, avec qui on échange car même après 30 ans de coaching, c’est toujours important d’avoir un deuxième point de vue. »

Dans une situation délicate au classement général – Ougrée lutte pour sa survie en P1 – André Jamers sera toujours présent au club quoi qu’il puisse arriver. « L’ambiance dans le groupe reste positive. Cette saison, on n’a pas été épargné par les pépins physiques, beaucoup de joueurs ont connu des soucis… Et vous savez, pour réussir une saison, il est important d’avoir tout le monde à 100 %. Malgré tout, on reste positif et on va continuer de se battre jusqu’au bout. »

Un choix logique

Du côté d’Alain Colomberotto, ce départ pour Gouvy, n’est pas du tout en rapport avec les difficultés sportives rencontrées cette saison. « Je pense que j’ai fait mon temps à Ougrée et que c’était le moment de sortir de ma zone de confort, de partir pour un nouveau défi. Gouvy est mon ancien club et j’ai une histoire là-bas. C’est un club que je connais bien et que j’aime. À l’époque, on m’avait refusé de monter en P1 mais aujourd’hui, la situation est différente là-bas. C’est un club avec des ambitions et j’y retourne pour terminer le travail ».