Il s’agit du sujet qui est sur toutes les lèvres en ce moment à Verviers. La ville va prendre la main sur le stationnement durant le mois d’août. Que va faire Verviers ? Mystère et boule de gomme. Après l’échec du projet initial de parking payant à Heusy et Hodimont en plus du centre-ville, le collège doit revoir sa copie. Lors d’une réunion avec les commerçants, les responsables ont évoqué la possibilité de le mettre gratuit dans les zones commerciales durant 2 heures.