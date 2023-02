Le parquet requiert une peine de trois ans de prison pour un trafiquant de drogues présumé à Hal

A.S., le suspect âgé de 23 ans, a été interpellé le 8 juin à la gare de Hal lors d’un contrôle de police. Les agents ont trouvé sur lui 21 grammes de cannabis et 155 euros en espèces. Une balance de précision, 28 grammes de cannabis et des petits sachets ont également été saisis lors d’une perquisition menée à son domicile.

Le jeune homme a déclaré «garder de la drogue pour un certain Tesco, qui venait en chercher chaque jour en petite quantité», rapporte le parquet. «Lors de son interpellation, il se rendait chez Tesco». En fouillant dans le téléphone portable d’A.S., les enquêteurs ont découvert un compte Snapchat intitulé «vente à Bruxelles». Il est donc clair que ce dernier est impliqué dans un trafic de drogues, selon le parquet.