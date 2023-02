Les cyclistes abîmés des «coureurs», l’œuvre de l’artiste liégeoise Mady Andrien sur les ronds-points d’Alleur, ont été remplacés!

Pour ceux qui l’ignorent, ces coureurs sont « une des œuvres publiques de Mady Andrien, sculptrice et dessinatrice liégeoise de renommée internationale, à laquelle on doit notamment aussi « La piscine », près de l’entrée de l’hôpital de la Citadelle ». Et de poursuivre : « Composée d’un peloton et de spectateurs, sculptés dans l’acier et revêtus de couleurs vives, l’œuvre est malheureusement parfois endommagée par des automobilistes pressés, distraits ou maladroits (ou les trois à la fois). »