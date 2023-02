Ce n’est plus une saga de l’été, c’est devenu une série « Netflix ». En plusieurs saisons qui plus est. Et les supporters d’Anderlecht s’en seraient bien passés. À chaque mercato – été comme hiver, janvier 2023 n’ayant pas dérogé à la règle que du contraire avec l’arrivée d’Islam Slimani au terme d’une dernière journée rocambolesque –, c’est toujours la même ritournelle du côté de Neerpede : on scrute le monde entier pour mettre la main sur un attaquant et le mettre sous contrat au-delà d’un prêt de six mois ou d’une saison. Une denrée rare et sans aucun doute la mission la plus périlleuse des directeurs sportifs de la planète football. Surtout quand on compte chaque euro déboursé comme c’est le cas au Sporting où chaque dirigeant sportif finit inexorablement par se plaindre de la situation financière.