Voici à quoi ressembleront les Lacs de l’Eau d’Heure d’ici 2025 (photos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans les années 70, les Lacs de l’Eau d’Heure avaient été créés pour l’étiage de la Sambre et pour produire de l’électricité. Depuis, le site s’est métamorphosé pour accueillir plus de 1,3 million de visiteurs par an pour près de 300.000 nuitées à l’année.