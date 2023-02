Pluies, giboulées, neige…: Luc Trullemans annonce le retour du froid pour les prochains jours!

Notre temps est déterminé par un air maritime humide devenant de plus en plus frais en provenance de la Mer du Nord et du nord des îles britanniques. Cet air circule entre l’anticyclone centré à l’ouest de l’Irlande et une zone dépressionnaire s’étendant de la Scandinavie à l’Espagne.

Au niveau températures, nous espérons encore 7 à 9º en bordure de mer et sur les hauteurs ardennaises, et de 9 à 11º en plaine.

La nuit prochaine, les éclaircies s’élargiront de plus en plus sur le nord-ouest et le centre du pays mais quelques petites averses seront encore possibles localement sur le versant nord de l’Ardenne. Les Minima seront compris entre 0 et 4º, mais plutôt de 4 à 6º en bordure de mer et en Gaume.

Vendredi

Avec l’arrivée d’un front froid associé à une dépression se déplaçant vers l’est sur le Danemark, le ciel se couvrira à partir du nord du pays avec les premières pluies en Flandre en milieu de journée.

Ces pluies se propageront ensuite vers les autres régions et se transformeront en neige fondante au-dessus de 400-500m et temporairement en de faibles chutes de neige au-dessus de 600m.

Le vent du nord se fera sentir de plus en plus en fin de journée et en soirée avec des pointes de 60 à 70 km/h à la côte et de 40 à 50 km/h dans l’intérieur du pays.

Les températures atteindront en matinée 3 à 9º selon l’altitude mais elles baisseront l’après-midi et la nuit suivante pour atteindre des valeurs minimales de 4 à 5º en bordure de mer, 0 à 3º en plaine et 0 à -2º sur le relief ardennais.

Samedi

Le centre anticyclonique arrivera à l’ouest de l’Ecosse et maintiendra un flux frais de nord sur nos régions avec nébulosité fort variable donnant encore quelques petites giboulées du côté de la mer et sur le nord du relief ardennais.

Le vent du nord sera désagréable avec des pointes de 65 à 75 km/h au littoral et de 45 à 65 km/h dans l’intérieur des terres.

Maximales de 5 à 8º en général sauf en Ardenne où il ne fera que 1 à 5º selon l’altitude.

Le ciel se dégagera la nuit sauf à la mer et sur en campine où persisteront des nuages et il gèlera en de nombreux endroits avec minimales entre 2 et -2º en Flandres, 0 à -5º ailleurs avec même -5 à -8º dans certaines vallées ardennaises

Dimanche

L’air deviendra de plus en plus stable et sec avec assez bien de soleil alternant avec quelques cumulus.

Par contre le vent du nord-est restera désagréable en soufflant avec des pointes de 50 à 70 km/h ce qui augmentera sensiblement l’impression de froid alors que les maximales afficheront au meilleur de la journée des valeurs comprises entre +7º dans l’ouest et -2º en Hautes Fagnes.

Evolution pour la première moitié de la semaine prochaine :

L’anticyclone restera ancré près de l’Ecosse ce qui figera le courant sec de nord-est sur l’Europe occidentale avec beaucoup de soleil le jour mais des nuits froides avec des gelées très répandues pouvant même être modérées dans l’intérieur du pays et fortes en Ardenne.

Notons des maximales pour la période entre 3 et 7º en plaine et à la mer et de 0 à 3º en Ardenne.