En un an à Bruxelles, le nombre d’usagers vulnérables morts sur la route est passé de 6 à 21

Selon le dernier baromètre de la sécurité routière de l’institut Vias, le nombre de tués sur les routes en Belgique a connu une hausse de 8 % en comparaison avec 2021 (521 tués contre 484), indique l’institut mercredi. Si le nombre de tués (229) a fortement augmenté (+22 %) en Wallonie, c’est à Bruxelles que l’augmentation est la plus importante : en un an, le nombre est passé de 6 à 21 usagers vulnérables décédés. Cela représente +250 % d’augmentation. En revanche, la Flandre est la seule région avec un nombre en baisse : -7 % pour 271 tués. Rappelons toutefois que l’année 2021 a été marquée par de nombreuses restrictions en vigueur à cause de la crise sanitaire, ce qui a forcément influencé certains chiffres avancés.

Concernant les autres chiffres-clés communiqués pour la région bruxelloise, tous enregistrent une hausse similaire. Le nombre d’accidents corporels culmine à 4.141 (soit +18,2 %), celui du total de victimes à 4.829 (+18,6 %) et, enfin, le nombre de blessés à 4.808 % (+18,2 %). Sur les 10 dernières années, aucun de ces chiffres n’avait déjà été aussi haut. Triste record.

Les trottinettes électriques Si l’on observe ces chiffres un peu plus à la loupe, on remarque qu’en un an, les accidents corporels des utilisateurs de trottinettes ont grimpé en flèche. Si, à Bruxelles, en 2021, 423 accidents corporels ont été recensés, en 2022, c’est 303 accidents de plus. Soit une hausse de 71,6 %. En revanche, à Bruxelles, aucun utilisateur de trottinette n’a été tué sur la route en 2022, là où, en 2021, une personne a trouvé la mort. La majorité des usagers vulnérables tués à Bruxelles est des occupants de voiture (7 sur 21) et des piétons (5 sur 21).

À l’échelle nationale, les trottinettes électriques suscitent également un danger sur les routes. En 2022, il y a également eu 1.715 accidents recensés, soit une moyenne de cinq accidents par jour. C’est une hausse de 63 % par rapport à l’an dernier. « Certains utilisateurs victimes d’une chute ne font pas appel à la police et il n’y a donc aucune trace de leur accident dans les statistiques officielles », selon Vias. Des chiffres qui, en réalité, seraient forcément plus élevés. En Belgique, l’année dernière, quatre utilisateurs de trottinettes électriques ont perdu la vie sur les routes. Dernier point souligné par Vias : avec 95 cyclistes tués en 2022 dans toute la Belgique, il n’y a jamais eu autant de tués parmi les cyclistes sur les 10 dernières années. En 2021, on en dénombrait 74.