LaMeuse Foot | Pierre François, directeur général du RFC Liège (N1), a passé tous les dossiers importants des Sang & Marine au peigne fin: «Le RFC Liège est devenu l’un des maîtres-achats en Belgique»

Actuellement deuxième de Nationale 1, les Liégeois sont bien placés pour accrocher une montée en D1B. « À l’heure actuelle, on a le droit d’être confiant dans la mesure où on a un groupe de qualité, bien coaché, solidaire et où tout le monde est impliqué », estime le Theutois Pierre François. « On n’a pas encore renoncé à cette place de champion. Je ne crois pas qu’on a été inférieurs au Patro lors du déplacement au Patro Maasmechelen mais si on termine 3ème, ça sera bien aussi. »

Le nouveau stade n’est pas non plus oublié. « Aujourd’hui, notre stade peut être utilisé en l’état aussi bien l’année 1 que les 2, 3 et 4, aussi longtemps qu’on ne prétend pas monter en D1A. Le nouveau stade ne va donc pas sortir l’année prochaine puisque ce n’est plus une obligation. Le projet de stade n’est donc pas un rêve ou un fantasme mais il n’a plus le degré d’urgence qu’il avait auparavant. »

Actionnariat

Le dirigeant Sang & Marine l’affirme, le club n’est pas fermé à l’arrivée d’un investisseur étranger ou belge mais n’ouvrira pas non plus la porte à n’importe qui.

« Il faudra que cet investisseur arrive avec la volonté de respecter l’ADN du club. Si on monte en D1B, on va, je l’espère, intéresser en termes de visibilité des sponsors qui comprendront qu’un club comme le nôtre on aura besoin d’un budget plus élevé que celui que l’on va au départ annoncer avec les conséquences qui en résultent pour les charges que l’on voudra bien assumer. Aujourd’hui, Liège, c’est devenu ‘The place to be’, l’un des maitres-achats en Belgique. Plus haut, c’est déjà vendu et ce club qui est sur le point de gravir un échelon a un matricule qui a une histoire, a la plus grande audience supporters de Nationale et est dans une ville appelée à un certain renouveau. »