Brian Riemer veut un Anderlecht sous contrôle face à Ludogorets: «Certainement pas du football kamikaze»

Pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Conference League, Anderlecht devra surmonter la défaite 1-0 concédée à l’aller face à Ludogorets, jeudi soir.

Au vu de la première manche de la semaine dernière en Bulgarie, cela ne semble pas être une tâche impossible, même s’il faudra rester vigilant face à un adversaire qui évolue principalement en contre. « Pour moi, pas grand-chose ne change après ce match à l’extérieur », a avancé l’entraîneur d’Anderlecht Brian Riemer, mercredi. « Heureusement que les buts prépondérants en déplacement en cas d’égalité n’existent plus, car encaisser un goal pourrait vous tuer rapidement. Ne vous attendez pas non plus à une ruée. Nous devons attaquer de manière mesurée et ce ne sera certainement pas du football kamikaze. Nous prendrons l’initiative, de manière contrôlée. »