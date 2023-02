ABSSA – Amicale Press, premier champion connu en ABSSA

En Division 1, le suspense reste total pour le titre. Au coude à coude depuis le début de la compétition, Brussels British 1 et Brussels LTC 1 sont à égalité de points avec une rencontre de moins pour les seconds cités. Hasard du calendrier, ces deux formations se sont affrontées samedi dernier et se sont quittées sur un partage 2-2. Pour la descente, les dés semblent en revanche jetés. Jefke Country 1 a été exclue de la compétition après avoir aligné un joueur non affilié sous une autre carte d’identité et l’autre équipe descendante sera très probablement ITT-Gecko FC 1. Avec une seule victoire en dix-neuf matchs pour un total de cinq points, leur retard de dix unités sur l’avant-dernier semble trop grand.

En Division 2A, Braine Storming se rapproche petit à petit de la montée en D.1. Grâce notamment à leur défense super-efficace (7 goals encaissés en vingt duels), les pensionnaires du complexe du FC Genappe n’ont plus qu’à terminer le travail, certainement après le partage de leur dauphin New Arquois FC 1 le week-end dernier. En bas de classement, Curtis L’Ausele fera probablement l’ascenseur en D.3, mais tout reste possible pour le dernier descendant puisque six formations se tiennent en six points alors qu’il en reste dix-huit en jeu.

Le premier champion de la saison en ABSSA est déjà connu et il s’agit d’Amicale Press en Division 2B. Avec dix-huit points d’avance sur le second Entente RACB 1, les Bruxellois de Mollem peuvent mathématiquement encore être rejoints, mais ils auront quoi qu’il arrive une victoire de plus au minimum. Le verdict est donc tombé, le capitaine Antoine Saifi et ses coéquipiers évolueront en D.1 l’an prochain. Un dénouement plus que logique tant ils ont été intouchables cette saison. Côté descente, Vollenback FC peut encore croire au maintien, mais ce sera très compliqué. Avec neuf petits points, soit onze de moins que le premier non-descendant, les carottes semblent cuites.

En troisième Division, les actuels leaders des quatre séries doivent encore attendre pour sabrer le champagne. Avec respectivement six et sept point d’avance sur le second, cela semble bien parti pour Hermes FC en série A et Rapid Tamtam en série B. C’est plus serré en revanche pour Ster’s en série C et Vetuso FC en série D qui ne possèdent que deux et trois unités d’avance. Grosse rencontre d’ailleurs ce samedi pour Ster’s qui reçoit Brussels British 4, celle-ci pourrait s’avérer décisive. Pareil pour Vetuso FC qui reçoit Chenois SC 2, troisième au classement à seulement cinq unités.

Suspense de mise

Dans les divisions inférieures, toutes les séries sont composées de treize formations (douze en D.4B) et les classements sont encore difficiles à analyser. En attendant que ce soit plus lisible d’ici quelques week-ends, notons que Vogelpik FC en D.4A et New Inn FC 1 en D.4C ont tout en main pour monter d’un échelon au terme du championnat. Pour les autres séries en quatrième et cinquième divisions, plusieurs formations ont encore leur mot à dire et le dénouement se jouera dans les prochaines semaines.