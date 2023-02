Voilà ce que vous verrez de la future tour panoramique de Battice

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un dossier dont on parle depuis plus de 10 ans à Herve. Le projet de tour panoramique juste à côté du Fort de Battice avance bien. La société Gustave et Yves Liégeois, en charge du chantier et basée à Battice, va prochainement lancer les travaux, selon toute vraisemblance début avril. En attendant, nous avons déjà pu admirer les vues dont les touristes jouiront depuis le niveau de la plateforme la plus élevée. Et le résultat est assez impressionnant.