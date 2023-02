Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Roselyne Bachelot publie « 682 jours » (Plon), à savoir la durée de son mandat sous Emmanuel Macron. Elle allait sur ses 74 ans à sa prise de fonction.

Beaucoup de personnes sont à la retraite à cet âge-là.

Cela a été un choc pour moi lorsque Jean Castex, nouveau Premier ministre, m’a téléphoné à 23h00 pour me proposer d’entrer au gouvernement. J’ai refusé, avant d’accepter lorsqu’il m’a dit que c’était pour la culture. J’en rêve depuis 40 ans. La vie m’offrait l’opportunité dans un contexte épouvantable, le Covid. J’aurais sans doute refusé si la situation avait été normale. La difficulté devenait fascinante.

Racontez-nous votre rencontre avec le président Macron.

J’étais la doyenne du Conseil des ministres. J’avais toujours vécu avec des gens de ma génération. Avec Jacques Chirac, nous étions l’un à côté de l’autre à l’Assemblée. Pareil avec Nicolas Sarkozy. Tout à coup, je suis face à quelqu’un plus jeune que mon fils et qui n’a pas le parcours classique en politique. Je le regarde comme un OVNI, ce garçon avec sa chemise ouverte. Le bureau présidentiel que j’ai bien connu est transformé avec des meubles et des tapis modernes. Je suis dans un monde inconnu, qui me bouleverse et me fascine.