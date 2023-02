La commune de Tinlot relance son budget participatif et dégage un montant de 30.000 euros

Depuis 2015, la commune de Tinlot invite ses citoyens à proposer des projets grâce au budget participatif afin d’améliorer le cadre de vie des villages. En ce début d’année, la commune relance l’opération et dégage un budget de 30.000 euros.

L’année dernière, 5 projets avaient été retenus : les nichoirs et hôtels à insectes (3000€), l’installation d’un coffret électrique à Abée (1500€), différents aménagements sur la place de l’étang à Ramelot (6822€) et de Scry (7500€) et enfin, la restauration du local colombophile à Seny (11178€).