Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La semaine dernière, les commerçants de Hodimont ont reçu une lettre qui ne leur a pas fait plaisir. La commune leur a demandé de ne plus installer tout et n’importe quoi sur le domaine public. La commune rappelle en fait qu’il faut demander une autorisation pour aménager un étalage sur le trottoir et qu’elle sera acceptée s’il reste une surface de 1,5m où l’on peut circuler.