Tennis de table: le Pepin Adrien Rassenfosse en 8es de finale à Dusseldorf

En double les Belges sont passés aussi. Florent Lambiet et Lubomir Pistej, associés, ont battu au premier les Autrichiens Alexander Chen et David Serdaroglu 3 sets à 1 et affronteront en quarts de finale la paire chinoise formée par Liang Guodong et Liu Guankai.

Adrien Rassenfosse et Martin Allegro ont eux battus en entrée les Chinois Zeng Beixun et Liu Yebo 3 sets à 0 et affronteront pour une place en demi-finales le Hongrois Csaba Andra qui fait la paire avec le Croate Ivor Ban.