Des solutions pour mieux développer le tourisme ébauchées au HEC Business Game

La quatrième édition du HEC Business Game a eu lieu le samedi 18 février à Liège. En tant que partenaire de cette manifestation, l’Agence du Tourisme des Cantons de l’Est a défini un « challenge » sur le thème de la croissance durable. Avec une densité touristique très faible de 273,83 touristes pour 1000 habitants, on constate cependant des concentrations de personnes plus importantes en hiver, la neige attirant les visiteurs en Fagnes, et en été, lorsque, les températures étant élevées, les baigneurs assaillent les lacs. Idem au printemps, pour admirer les prairies de jonquilles. La crise sanitaire, qui rendait les voyages à l’étranger impossibles, avait renforcé cette affluence en 2019, 2020 et 2021 avec pour conséquences une pression accrue sur la nature, des problèmes de trafics et du personnel débordé dans l’Horeca. « Même si beaucoup de choses sont revenues à la normale et que les Cantons de l’Est sont loin d’être menacés par le tourisme de masse, nous devrions nous pencher dès aujourd’hui sur le thème de la gestion des flux touristiques. Les contre-mesures doivent être prises à temps, car l’expérience montre que les changements de comportement des visiteurs, grâce par exemple à des mesures de sensibilisation et d’information, nécessitent un long temps de réaction avant de produire leurs effets », explique la Directrice de l’ATCE Mme Sandra De Taeye.

Environ 80 étudiants ont ainsi relevé ce défi et élaboré des solutions innovantes pour les Cantons de l’Est. L’Agence du Tourisme des Cantons de l’Est a décerné deux prix : le prix du vainqueur pour l’approche stratégique la plus aboutie en matière de collecte de données et de gestion des flux des visiteurs, ainsi qu’un prix spécial pour la solution la plus originale. C’est la conclusion à laquelle est parvenu le jury tripartite, qui a réuni les connaissances intégrées et les compétences professionnelles du développement de la marque territoriale Ostbelgien (Ministère de la Communauté germanophone), de la société de promotion économique WFG (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostbelgien) et de l’Agence du Tourisme des Cantons de l’Est (ATCE).