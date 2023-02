110 appartements et 20 maisons en projet derrière la gare de Braine-le-Comte: premiers coups de pelle espérés en 2024!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cela va bientôt bouger à nouveau, derrière la gare de Braine-le-Comte, sur le site de l’ancien atelier à locomotives. Six ans après avoir été approuvé, le permis d’urbanisation et le master plan de la construction du quartier « Les Ateliers », anciennement appelé Projet RE-VIVE, va passer dans une phase administrative bien plus concrète.

En effet, le promoteur, la société Les ateliers Development SRL, a introduit deux demandes de permis d’urbanisme pour la phase 1 du projet de ce futur « écoquartier » situé derrière la gare. Des demandes qui entraînent le lancement d’autant d’enquêtes publiques, car il y a notamment une partie assainissement des sols et des modifications par rapport aux prescriptions concernant la présence ou l’absence de balcons, ou des hauteurs différentes de bâtiments. La phase 1 concerne la partie de droite quand, après avoir emprunté le tunnel sous voie, on tourne le dos à la gare.