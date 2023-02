Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après trois jours de repos accordés par Ronny Deila dans la foulée du succès décroché à l’Union, les joueurs du Standard ont repris, mercredi sur le coup de 11 heures, le chemin de l’entraînement. Avec, au menu, une séance de près de deux heures qui, ouverte au public, a attiré à l’Académie un millier de supporters trop heureux, à quatre jours du Clasico à Anderlecht, de pouvoir venir encourager leurs favoris. Si Philip Zinckernagel a été le premier à se présenter sur l’aire de jeu, suivi d’un Aron Dönnum enjoué, c’est Ronny Deila qui a été déclaré vainqueur à l’applaudimètre. Au total, ce sont 26 joueurs qui ont participé à la séance, dont 4 gardiens (Bodart, Henkinet, Poitoux et Epolo) et plusieurs jeunes émargeant au noyau du SL16, comme Leandre Kuavita, Ryan Berberi et Noah Mawete.

Si, sous l’œil amusé des nombreux enfants présents en tribune, Filippo Melegoni et Osher Davida, qui avaient fêté leur anniversaire le 18 février, ont eu droit d’entrée à un bizutage, à l’instar d’Efrain Juarez, dont c’était mercredi le 35e anniversaire, et d’Ibe Hautekiet, qui avait disputé à l’Union ses premières minutes de jeu sous le maillot rouche, l’entraînement a commencé par un échauffement sous la forme d’un «toro», puis une opposition sur des surfaces de jeu à chaque fois agrandies.