Le hameau de Vissoul, à Burdinne, passe en zone 30: «Le but est de sécuriser toutes ces petites rues»

Le hameau de Vissoul est désormais une zone 30. « Les habitants ont remis en question la sécurité sur les routes du petit village, et donc pour le moment c’est une phase teste », explique Frédéric Bertrand, bourgmestre de Burdinne.

La solution trouvée par la commune et l’AWSR a été de diminuer la vitesse. « La route est trop étroite pour placer des chicanes, mais on peut réduire la vitesse autorisée. On va renforcer la signalisation pour attirer d’avantage l’attention des conducteurs après juillet », conclut Frédéric Bertrand.