Ligue des champions: Romelu Lukaku offre la victoire à l’Inter face à Porto, Manchester City accroché par Leipzig (vidéo)

L’Inter Milan, avec Lukaku durant la dernière demi-heure et buteur, s’est imposé, chez lui, 1 à 0 face à Porto en 8es de finale aller de la Ligue des champions, mercredi à San Siro alors qu’en Allemagne, Manchester City, sans Kevin De Bruyne, est allé chercher un partage aussi à Leipzig, 1-1.

Du côté de l’Inter Milan, Romelu Lukaku est monté au jeu à la 58e minute et a inscrit le but de la victoire à la 86e minute (1-0) reprenant au rebond un ballon sur le poteau du Diable rouge. C’est son 17e but en carrière en Ligue des champions, soit le meilleur buteur belge de la C1.