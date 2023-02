Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke juge sûre l’actuelle pratique en matière de don de sang des personnes de plus de 65 ans

Actuellement, les personnes âgées de 60 à 66 ans qui n’ont jamais donné de sang auparavant sont autorisées à faire un don pour la première fois à la condition d’une évaluation positive par le médecin au point de collecte de sang. Ceux qui ont 66 ans ou plus et qui ont déjà donné du sang peuvent continuer à le faire s’ils disposent d’une autorisation médicale et ont donné du sang pour la dernière fois il y a moins de trois ans.

« Compte tenu de la réponse prudente du Conseil supérieur de la Santé, je ne proposerai pas d’admettre de nouveaux donneurs âgés de plus de 65 ans », a déclaré M. Vandenbroucke, qui souscrit donc aux conseils en la matière. « Cependant, nous considérons que la pratique existante est sûre, tant pour les jeunes donneurs que pour les donneurs plus âgés, et nous aimerions en profiter pour appeler tous ceux qui veulent et peuvent pratiquer cette belle forme de solidarité à devenir donneurs », a-t-il ajouté.