Record historique pour le prix du carbone européen qui dépasse les 100€ la tonne

Via le système européen d’échange de droits d’émission (ETS), les entreprises des secteurs de l’énergie et de l’industrie reçoivent des quotas gratuits d’émissions de CO2 et doivent acheter des droits supplémentaires si elles veulent dépasser leurs quotas, à un prix qui fluctue selon la demande.

Mettre un prix sur la tonne de CO2 rejetée dans l’atmosphère est une façon de taxer les énergies les plus émettrices, dans le but d’inciter consommateurs et entreprises à recourir à des énergies propres... et à moins réchauffer le climat.