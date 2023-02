Le «J’accuse» de Georges-Louis Bouchez: quand le président du MR s’en prend à la ministre de l’Énergie et menace de bloquer le gouvernement

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En parlant d’oranges, ce sont carrément des pastèques que M. Bouchez a catapultées vers le gouvernement De Croo et sa ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen) !

« J’accuse @TinneVdS et les verts de saboter la négociation des 3 autres réacteurs car ils veulent installer du #gaz en plus ! Nous exigeons la tenue d’une réunion. Sans quoi, aucun dossier ne pourra avancer au sein du #begov », a ainsi twitté le président du MR. Au président de DéFI qui accusait la Vivaldi de promettre n’importe quoi sur le nucléaire et de ne rien réaliser, M. Bouchez rétorquait : « Ce sera 5 réacteurs comme décidé ! »

« Sabotage »

Que le président libéral clashe la ministre de l’Énergie, cela n’a rien de surprenant, mais l’accusation de sabotage et la menace de bloquer les autres dossiers d’un gouvernement auquel le MR appartient, c’est un langage plutôt martial…