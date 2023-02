Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jeudi soir, le Sporting tentera d’aller chercher une troisième qualification européenne avec son troisième coach… différent. Après Felice Mazzù contre les Young Boys Berne pour accéder à la phase de poules et Robin Veldman à Silkeborg pour se hisser en barrages de la Conference, c’est à Brian Riemer de ne pas faire mentir l’adage : « Jamais deux sans trois ». Pour ce faire, le coach danois pourra notamment compter sur un Jan Vertonghen retrouvé depuis son échec à la Coupe du monde avec la Belgique.

Jan Vertonghen, que représente ce barrage retour de Conference League à vos yeux ?

Cette saison, chaque match a été celui de la saison. Ce sera le cas de Ludogorets puis du Standard. Pour ma part, j’ai encore des ambitions en Europe. On veut gagner et aller le plus loin possible. L’Europe m’a donné de grands souvenirs. Que ce soit à Benfica, à Tottenham ou à l’Ajax. La route vers cette finale de la Ligue des champions en 2019 a été très belle.

Ce match tombe à un moment où Anderlecht semble mieux en jambes. Non ?